Kadıköy'de "otomobilden hırsızlık" yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
03.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:16
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de farklı tarihlerde 6 lüks otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 14 kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA