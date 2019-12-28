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KADIKÖY'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

28.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:27 KADIKÖY'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında , Sahrayıcedit'te bir otomobilin arka camı kırılarak içerisindeki eşyalar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında araştırma başlattı. Ekipler, ulaştıkları güvenlik kamera kayıtlarında aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelinin Ali D.(25) olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Ali D.'nin önce yanındaki arkadaşıyla etraflarına baktıkları ardından arabanın camını kırarak içerisindeki eşyaları alıp uzaklaştıkları görülüyor. Polis ekipleri, şüpheli Ali D.'yi olayın ertesi günü Yenisahra metro istasyonu önünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ali D.'nin yapılan sorgusunda ise daha önce 20'si otodan hırsızlık olmak üzere 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Hırsızlık anı

camı kırmaları


- Ablay

Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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