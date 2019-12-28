Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy, Sahrayıcedit'te bir otomobilin arka camı kırılarak içerisindeki eşyalar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında araştırma başlattı. Ekipler, ulaştıkları güvenlik kamera kayıtlarında aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelinin Ali D.(25) olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Ali D.'nin önce yanındaki arkadaşıyla etraflarına baktıkları ardından arabanın camını kırarak içerisindeki eşyaları alıp uzaklaştıkları görülüyor. Polis ekipleri, şüpheli Ali D.'yi olayın ertesi günü Yenisahra metro istasyonu önünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ali D.'nin yapılan sorgusunda ise daha önce 20'si otodan hırsızlık olmak üzere 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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