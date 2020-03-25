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Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı

Kadıköy'de hareket halinde olan araç birden alev aldı. Sürücü kendini araçtan dışarı atarken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

25.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:54

Kadıköy 'de bir caddede seyir halinde olan otomobilin önce motor kısmından dumanlar yükseldi, sonra alev aldı. Sürücünün kendisini dışarıya attığı anlar cep telefonu ile videoya çekilirken, yanan aracı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kadıköy Caddebostan'da geçtiğimiz Pazartesi günü, yolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını yol ortasında durdurup kendini dışarı attı. Otomobil ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sokak ortasında alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy’de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada

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