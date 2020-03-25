Kadıköy’de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı

Kadıköy 'de bir caddede seyir halinde olan otomobilin önce motor kısmından dumanlar yükseldi, sonra alev aldı. Sürücünün kendisini dışarıya attığı anlar cep telefonu ile videoya çekilirken, yanan aracı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kadıköy Caddebostan'da geçtiğimiz Pazartesi günü, yolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını yol ortasında durdurup kendini dışarı attı. Otomobil ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sokak ortasında alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA