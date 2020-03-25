Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler

Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada

Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada Otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi, sürücü kendini dışarı attı Kadıköy'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı.

25.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:59
Kadıköy 'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada
Otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi, sürücü kendini dışarı attı
İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı. Otomobil yol ortasında alevlere teslim olurken, itfaiye yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Caddebostan'da geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını yol ortasında durdurup kendini dışarı attı. Otomobil ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sokak ortasında alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar ile itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sokak ortasında alev alev yanıyor, itfaiye yangına müdahale ederek söndürüyor. Kadıköy’de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:24: Almanya'da koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını görüntüledi - Haberler 11:23: Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Haberler 11:23: İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu - Haberler 11:21: Muş'ta 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat ele geçirildi - Haberler 11:20: Yazlıklardan çalıp internet sitesinden satışa sundular - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler