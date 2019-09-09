Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada

Kadıköy'de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı.

09.09.2019 12:49 Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada
Kadıköy'de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şahsın otomobilden dikiz aynasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de polis ekipleri, 7 otomobilden dikiz aynası çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, dikiz aynası çalan şahıslardan Murat D.'yi (20) yakalamak için çalışma başlattı. Dikiz aynası hırsızı, Kadıköy'de Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çaldığı 11 adet dikiz aynasını Bostancı Sanayi Sitesi'nde bir dükkana sattığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların otomobillerden dikiz aynası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs gece vakti park halinde olan otomobillerin yanında gezerek hırsızlık için fırsat kolluyor, ardından otomobilin dikiz aynasını çalıyor. - İSTANBUL

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:33   İki mühendisin araştırma merakı kâbusa döndü
13:31   Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması
13:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
13:18   Halit Ayar'ı öldüren zanlılar güvenlik kamerasında
13:17   Gasp edildim demişti, kendine bıçakladığı belirlenince kirli planı ortaya çıktı
13:16   Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti
13:15   Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi