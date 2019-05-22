Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (3)

KADIKÖY'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Kadıköy
Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker
Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA