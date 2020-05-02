KADIKÖY'DE PARKTA OTURANLARLA POLİS ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA
Kadıköy'de perşembe akşamı sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala parkta oturan 5 kişiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.
02.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:06
Olay Perşembe akşamı Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağına saatler kala parkta oturan kişilerin olduğu ve gürültü yaptıkları ihbarını alan polis ekipleri, parka gelerek 25-30 yaşlarındaki 5 kişiyi uyardı. Ekipler, parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyerek gençlerin evlerine dönmesini istedi. 5 kişiden 3'ü polisin ikazına uyarken, 2 kişi ise polise karşı çıktı. Ardından polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Kısa süreli arbedeye dönen tartışma sonunda 2 kişi ters kelepçelenerek gerekli işlemler yapılmak üzere polis otosuna bindirildi. 2 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince toplam 2 bin lira para cezası kesildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA