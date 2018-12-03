Kadıköy'de Penaltı Bilmecesi

Celal Umut Eren/ Skorer.com
Zorlu mücadelede 7. dakikada penaltı bilmecesi yaşandı. Kasımpaşa
, Diagne'nin topunda Isla'nın elle oynaması üzerine penaltı kazandı.
Topun başına gelen Diagne, kaleci Harun Tekin
'i aşamadı. Ancak seken topu hemen Eduok tamamladı. Bu sırada Fenerbahçe
'de çizgi ihlali itirazı oldu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, hemen VAR odasından da gelen tavsiye ile pozisyonu izledi. Tüm açıdan pozisyonları izleyen hakem Uğurlu, Eduok, penaltı kullanılmadan ceza sahasına girdiği için kural ihlali saydı ve golü iptal etti.
Umut Eren,Fenerbahçe,Kasımpaşa
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:04