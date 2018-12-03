03 Aralık 2018, 23:04
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Kadıköy'de Penaltı Bilmecesi

Kadıköy

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta penaltı bilmecesi yaşandı.



Celal Umut Eren/ Skorer.com

Zorlu mücadelede 7. dakikada penaltı bilmecesi yaşandı. Kasımpaşa, Diagne'nin topunda Isla'nın elle oynaması üzerine penaltı kazandı. 

Topun başına gelen Diagne, kaleci Harun Tekin'i aşamadı. Ancak seken topu hemen Eduok tamamladı. Bu sırada Fenerbahçe'de çizgi ihlali itirazı oldu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, hemen VAR odasından da gelen tavsiye ile pozisyonu izledi. Tüm açıdan pozisyonları izleyen hakem Uğurlu, Eduok, penaltı kullanılmadan ceza sahasına girdiği için kural ihlali saydı ve golü iptal etti.  

Umut Eren,Fenerbahçe,Kasımpaşa

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