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KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1)

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı.

07.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:07 KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1)

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı. Şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada silahla ateş açarak polisi bacağından vurdu.

Olay, Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri 

-Genel ve detaylar

 



Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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