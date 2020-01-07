Kadıköy'de polise silahlı saldırı

Murat KORKMAZ-Ali ABLAY/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ünü polis yakaladı. Şüphelilerden biri silahla polisi bacağından vurarak kaçtı.

Olay, Erenköy Mahallesi Azim Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen 4 kişi hırsızlık için bir apartmana girmek istedi. Şüphelilerin peşinde olan polis ekipleri sokak girişlerini keserek, şüphelileri yakalamak istedi. 4 şüpheliden Sinan Y., Erdal B., Murat A. yakalanırken, silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halit Ş. polise ateş ederek kaçtı. Açılan ateşte bir polis memuru bacağından yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine Özel Harekat polislerinde sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir polis aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sokağın çevresinde yaklaşık iki saat boyunca delil araştırması yaptı. Şüphelilerden yakalanan üç kişi polis merkezine götürülürken olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Sokakta oturan Emre Gök olayla ilgili "Ben evdeyken çatışma sesleri duydum. Dört, beş el silah sesleri duyarak dışarıya çıktım. Polis memuru yaralıydı. Bir sivil polis arabasına bindirip götürüldü. Olayda bir polis yaralandığını gördüm. Polis memuru gövde kısmından vurulmuş. Şüphelilerden birisi olay yerinden kaçtı. Olay yerine özel harekat polislerin geldi. Onu yakalamak için çalışıyorlar" dedi