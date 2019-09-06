Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kadıköy'de polisler değnekçi avına çıktı

Kadıköy Caddebostan'da polis ekipleri değnekçi avına çıkıtı.

06.09.2019 22:22 Kadıköy'de polisler değnekçi avına çıktı
Kadıköy Caddebostan'da polis ekipleri değnekçi avına çıkıtı. Polisler dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahsı bu akşam yine gözaltına aldı.

Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen operasyonda Caddebostan'da dün akşam aynı suçtan gözaltına alınan kişi tekrar suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadıköy'de değnekçilere göz açtırmayan polis ekipleri Kadıköy genelinde yoğun denetimlerini sürdürüyor. - İSTANBUL

Caddebostan, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:24   Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama
23:12   Diyarbakır'da trafik kazaları: 2 yaralı
23:08   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:06   Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
23:06   İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
22:56   Tıra arkadan çarpan motosikletli jandarma şehit oldu
22:55   Arabanın teybine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı