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Kadıköy'de protesto

Kadıköy'de, Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti.

20.08.2019 22:36 Kadıköy'de protesto
Kadıköy'de, Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti.
Kayyım atanması protesto etmek isteyen bir grup, Bahariye Caddesi'nden Süreyya Operasına doğru yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, uyarıların ardından gruba müdahale etti.
Küçük gruplar halinde ara sokaklara dağılan grup üyelerinden bazıları gözaltına alınırken, polisle bazı göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.
Bu arada yaşanan arbede sırasında kafede oturan bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadıköy, Polis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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