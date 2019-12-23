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KADIKÖY'DE SAHİLDEKİ ÇAY BAHÇESİNİ LODOS NEDENİYLE SU BASTI

KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu.

23.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:37 KADIKÖY'DE SAHİLDEKİ ÇAY BAHÇESİNİ LODOS NEDENİYLE SU BASTI
KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, "Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dalgalardan görüntü

-Çay bahçesinden görüntü

-İçeriye dolan su

-Sular altında kalan sandalye ve masalar

-Vatandaşlar ile röp

-İşyeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Dalgalar, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

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