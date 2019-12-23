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Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı

KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu.

23.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:50
KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük. diye konuştu.
Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı

Dalgalar, Çay, Güncel

Kaynak: DHA


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