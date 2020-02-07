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Kadıköy'de silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

07.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:57
'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından vurulan kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda kullanılan silahı olay yerinde bulan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadıköy'de silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Osmanağa Mahallesi, Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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