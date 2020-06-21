Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

21.06.2020 03:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:06
İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'nde kız arkadaşına evlenme teklif eden kişi ve kendisine destek veren arkadaşları, parkta küfürlü konuştuğu iddia edilen bir grupla tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda aralarında evlilik teklifi eden kişinin de bulunduğu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kadıköy’de silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Fenerbahçe, İstanbul, Kalamış, Kadıköy, Güncel, Haber

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