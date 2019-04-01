Kadıköy'de Silahlı Kavga - İstanbul

Kadıköy
'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Fenerbahçe
Mahallesi Egemen Sokak'ta turizm işi yapan iki ortak arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal K., silahla ortağı V. B.'ye 3 el ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralanan V. B. ve darptan dolayı yaralanan Göksal K, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel
Kaynak: AA