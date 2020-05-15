KADIKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAN 15-20 YAŞ ARASI GENÇLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan 15-20 yaş grubu bugün saat 11.00 itibariyle dışarıya çıktı.

15.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:25
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan 15-20 yaş grubu bugün saat 11.00 itibariyle dışarıya çıktı. Gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıktı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın eden gençler yoğunluk oluşturdu. Sahil şeridine girmek isteyen gençler ve ailelerine izin verilmedi. Kimi gençler maske takarak önlem aldı kimileri ise bu kurala uymadı. Öte yandan polis ekipleri, sahilde ve Bağdat Caddesi'nde Koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı. Ekipler sokaktakileri, sosyal mesafe kurallara uymaları konusunda uyardı. Dışarıda bulunan vatandaşlar da kurallara uymayan gençleri ikaz ettiklerini söyledi.
"ARTIK ÇOK SIKILDIK KARANTİNADA"
Uzun süre sonra dışarı çıkan bir genç, "2 aydır evdeyim. Ben hiç çıkmadım. Kurallara uydum, maskemizi takıyoruz. Yürüyeceğiz. Arkadaşlarımızlayız. Evdeyken dizi izledik, başka yapılacak bir şey yok çünkü." dedi.
Dışarıda dolaşan bir başka genç ise, "Çok güzel bir hava var. Çok sıcak. Bir de artık çok sıkıldık karantinada. Bu iyi oldu yani. Dışarı özlemi çok vardı. Evde online derslere giriyordum. Ayrıca çok fazla projelerim var onları hallediyordum." dedi. KADIKÖY’DE SOKAĞA ÇIKAN 15-20 YAŞ ARASI GENÇLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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