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Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım

Türkiye'deki koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen Kadıköy'de sokakta görülen 20 yaş altındaki genç "Bir mesele var ondan çıktım" dedi.

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:31

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

"BİR MESELE VAR YOKSA ÇIKMAYACAKTIM"

Kadıköy 'de sokakların boş olduğu görülürken, 20 yaş altında ve 65 yaş üstünde birkaç kişinin sokağa çıktığı görüldü. Kadıköy sahilinde olan 20 yaşın altındaki bir kişi, "Bir mesele var ondan çıktım. Yoksa çıkmayacaktım" dedi.

"ARKADAŞIM BİR YERDEN GELİYOR DİYE ÇIKTIM"

18 yaşındaki Ömer Saliha ise, "Şimdi eve geçeceğim, arkadaşımı bekliyoruz. Maalesef artık evdeyiz. Evim yakında, arkadaşım bir yerden geliyor diye çıktım. Yasak bana göre gayet iyi oldu. Şu an ortada bir virüs dolaşıyor, mikrop var. O yüzden dışarı çıkma yasağı olması bana doğru geldi." dedi. Dışarı çıkan bazı vatandaşların da koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

Kadıköy’de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kadıköy, 3. Sayfa, Yaşam

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İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haberler
Yorumlar (1)
AYNEN:çocuk bunlar yahu. . yasak onlara doğru geldi. .
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