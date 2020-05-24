KADIKÖY'DE SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ BİTEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ
20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaların izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar izinlerinin bitmesiyle birlikte evlerine döndü.
24.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. 6 saatlik izin kapsamında Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, saatlerin 20.00'ı göstermesiyle birlikte evlerine geri döndü. Sokağa çıkma yasağının resmi olarak başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili yine boş kaldı. O anlar havadan ve yerden görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Caddebostan, Kadıköy, Güncel, Haber