KADIKÖY'DE SOKAKTA YAŞAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Kadıköy'de sokakta yaşadığı öğrenilen kişinin yeşillik alanda cesedi bulundu.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:10
Kadıköy 'de sokakta yaşadığı öğrenilen kişinin yeşillik alanda cesedi bulundu. Cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Moda sahilinde sabah saatlerinde spor yapanlar yeşillik alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede isminin Ramiz olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ceset üzerinde herhangi bir darp ya da yara izini rastlamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"3 AYDIR BURADA YATIP KALKIYOR"
Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını söyleyen Volkan İren "Biz her zaman buradayız seyyar açıyoruz. 3 aydır burada yatıp kalkıyor. Bir de etil alkol içiyorlar. Sürekli ellerinde bu şişeler. Yanında iki üç kişide oluyordu. Ne kadar uyardıysak da bizi tersliyordu. Ancak ölümü kaldırırsınız diyordu, nitekim de başına bu geldi" dedi. Seyyar satıcılık yapan Mustafa Kalaycı "Elimizden geldiği kadar eşya verip yardım ediyorduk. Kabul etmiyordu" diye konuştu.
Moda sahilinde sabah saatlerinde spor yapanlar yeşillik alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede isminin Ramiz olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ceset üzerinde herhangi bir darp ya da yara izini rastlamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"3 AYDIR BURADA YATIP KALKIYOR"
Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını söyleyen Volkan İren "Biz her zaman buradayız seyyar açıyoruz. 3 aydır burada yatıp kalkıyor. Bir de etil alkol içiyorlar. Sürekli ellerinde bu şişeler. Yanında iki üç kişide oluyordu. Ne kadar uyardıysak da bizi tersliyordu. Ancak ölümü kaldırırsınız diyordu, nitekim de başına bu geldi" dedi. Seyyar satıcılık yapan Mustafa Kalaycı "Elimizden geldiği kadar eşya verip yardım ediyorduk. Kabul etmiyordu" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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