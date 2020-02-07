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Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

Ali Kerem BENGİ / Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı.

07.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:57Kadıköy'de sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

Ali Kerem BENGİ/ 'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen silah bulundu.

Olay, Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kişiye beyaz otomobilden ateş açıldı. Sokakta yürüyen adam bacağından yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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