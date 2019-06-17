17.06.2019 11:28
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Kadıköy'de son 2 ayda 12 eve giren hırsızlar kamerada

Kadıköy

KADIKÖY'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Enis A. gözaltına alınırken, polis ekipleri, çalışmaların devamında olayın diğer şüphelileri Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün içersinde yakaladı. Yasin D.'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.


2 AYDA 12 HIRSIZLIK
Polis şüphelilere yönelik geçmişe dönük yaptığı çalışmada şüphelilerin, 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy'de farklı tarihlerde 12 ayrı evden hırsızlık suçuna karıştıklarını tespit etti.
Şüphelilerden Enis. A.'ın 17, Arif Y.'nin 21,  Yasin D.'nin 18 suçtan kaydı olduğu ve 3 şüphelinin de yoklama kaçağı olarak arandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı iddia edilen Sebahattin Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Y., Enis A. ve Yasin D. 15 Haziran'da adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kadıköy, Güncel

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