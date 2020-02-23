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Kadıköy'de su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı

Kadıköy'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

23.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:22
'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Göztepe Mahallesi Damak Sokak'ta yaşayan Yaşar Karakoç, 3 katlı metruk binanın bahçesindeki tavuklara yem verdiği sırada, bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Karakoç'un kuyuya düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karakoç'u kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya giren bir itfaiyeci Karakoç'un beline halat bağladı. Karakoç, halat yardımıyla diğer itfaiyeciler tarafından kuyudan çıkarıldı.
Bu arada kuyuya giren bir itfaiye eri de havasızlıktan etkilendi. erine ambulansta müdahale edildi.
Yaşar Karakoç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kadıköy'de su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


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