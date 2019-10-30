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Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy'de taksici cinayeti Bacağından ve başından vurulan taksici hayatını kaybetti Olayın faili kısa sürede yakalandıİSTANBUL - Kadıköy'de bir taksici, Gebze'den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü.

30.10.2019 22:54
Kadıköy'de taksici cinayeti
Bacağından ve başından vurulan taksici hayatını kaybetti
Olayın faili kısa sürede yakalandı
İSTANBUL - Kadıköy'de bir taksici, Gebze'den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü. Taksiciyi öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay, dün gece yaşandı. Gebze'den yolcu alan taksi sürücüsü Yunus Sancak(60), müşterisini Kadıköy'deki Ülker Stadyumu yakınlarına getirdi. Bu sırada araca müşteri olarak binen şahıs belindeki silahı çıkardı. Şahıs, 60 yaşındaki taksiciyi önce bacağından sonra başından silahla vurdu. Taksici Yunus Sancak hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis şimdi cinayetin neden işlendiğini araştırıyor.
Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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