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KADIKÖY'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kadıköy'de evde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

16.10.2019 14:29KADIKÖY'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kadıköy'de evde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesinde bulunan bir evde 13 Ekim akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Uğur G. (45), tartıştığı Orkun A. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde duran ve suçunu itiraf eden Orkun A'yı gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan bıçağa da el koydu. Polis, olay yerindeki Uğur G'nin eşi Serpil Ç.G'yi de gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Uğur G'nin, olay günü akşam saatlerinde eşi ile Orkun A'nın evine gittiğini, cinayetin ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Ç.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Orkun A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kadıköy, Erenköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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