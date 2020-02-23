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KADIKÖY'DE TAVUKLARI BESLERKEN KUYUYA DÜŞEN ADAMI İTAFİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / Kadıköy'de tavukları beslemek için 3 katlı binanın bahçesine giren Yaşar Karakoç (64) 15 metrelik kuyuya düştü.

23.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:03KADIKÖY'DE TAVUKLARI BESLERKEN KUYUYA DÜŞEN ADAMI İTAFİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/

'de tavukları beslemek için 3 katlı binanın bahçesine giren Yaşar Karakoç (64) 15 metrelik kuyuya düştü. Karakoç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Damak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Karakoç (64)isimli bir kişi 3 katlı metruk binanın bahçesine girip, tavuklara yem vermek istedi. Bahçede bulunan ve üzeri tahta parçasıyla kapatılan kuyuyu fark etmeyen Karakoç, kuyuya düştü. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Yaşar Karakoç itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uzatılan ipe bağlanarak, kurtarıldı. Karakoç, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karakoç'u kurtarmak için kuyuya giren bir itfaiye eri de kısa süreli rahatsızlık yaşadı.

Görüntü Dökümü

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-kuyudan çıkarılma anı

-ambulansa kaldırılması

-itfaiye erinin fenalaşması

-genel ve detay



İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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