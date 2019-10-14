Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonuKadıköy'de tekneyi böyle kurtardılar

İSTANBUL - Denizde Arama Kurtarma ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA