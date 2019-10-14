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Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu Kadıköy'de tekneyi böyle kurtardılarİSTANBUL - Denizde Arama Kurtarma ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı.

14.10.2019 09:22
Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu
Kadıköy'de tekneyi böyle kurtardılar
İSTANBUL - Denizde Arama Kurtarma ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

Fenerbahçe, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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