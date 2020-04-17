Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER

(Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSERHaber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Murat KORKMAZ / Koronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi.

17.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:28
(Tekrar) KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER
Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Murat KORKMAZ/
Koronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.
Kadıköy Acıbadem'de oturan Alper Kalaycıklıoğlu ve Hakan Kaya, sokağa çıkamayan komşularına moral olması için terasta konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları Su Selda Uzun da figürleriyle eşlik etti. Davul ve saksafonun kullanıldığı konserde, komşular da alkışlarıyla destek oldu.
"HEP BERABER DANS EDİYORUZ, İSTEK İSTEYENLER OLUYOR"
Terasta enstrüman çalmanın keyifli olduğunu ifade eden Müzisyen Alper Kalaycıklıoğlu, "Bu inanılmaz zevkli bir şey. Terasta insanlara çalmak, kendimize çalmak, kendimiz de eğleniyoruz. Bunu yapmaya bayılıyoruz. İnsanlar da seviyor. Komşularımız da mükemmeller. Biz her terasa çıktığımız zaman, herkes cama çıkıyor. Bütün mahalle cama çıkıyor, herkes alkışlıyor. Hepsi çok memnun. Hatta biz bazen utanıyoruz, acaba insanları rahatsız mı ettik diye düşünüyoruz. Oradan bir ses geliyor ki, 'Çalın, çalın, daha çalın' diye. Biz fazla rahatsız etmeyelim diye düşünüyoruz ama insanlar istiyorlar yani." diye konuştu.
Dansçı Su Selda Uzun, "Sahneyi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Öncelikle böyle bir fırsat tanıdıkları için komşulara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biraz çekinmiştik başta acaba sıkıntı verir mi, ses olur mu gürültü rahatsız eder mi diye. Bir taraftan moraller bozuk ama aynı şekilde moralleri yükseltmeye de ihtiyacımız var. En azından öyle bir katkısı olur mu olmaz mı çok aslında kafamda soru işaretiydi ama denedik ve gördük çok güzel tepkiler aldık." İfadelerini kullanırken, Müzisyen Hakan Kaya, "Yaklaşık iki haftadır teras konseri, balkon konseri yapmaya devam ediyoruz. Komşularımız çok memnun bu durumdan. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Hep beraber dans ediyoruz. Balkondan şarkılar söylüyoruz. İstek isteyenler oluyor onları çalıyoruz." dedi. KADIKÖY’DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kadıköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı’nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor
Hayatını kaybeden minik Pars’ın annesiyle olan videosu yürek dağladı Haberler
Hayatını kaybeden minik Pars'ın annesiyle olan videosu yürek dağladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haberler
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Haberler ›› Güncel ››KADIKÖY'DE TERASTA KOMŞULAR İÇİN DANSÖZLÜ KONSER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Sokağa çıkma yasağı öncesi, pazar ve sokaklarda yoğunluk - Haber 16:25: Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı - Haber 16:24: Gençlik ve Spor Bakanlığından, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlayan Kambur'a teşekkür - Haber 16:24: İstanbul'daki belediyelerin koronavirüs önlemleri - Haber 16:24: Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da - Haber 15:53: Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti - Haber 15:44: Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin 14:37: Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi 12:11: Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim - Haberler 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi