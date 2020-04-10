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KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de trafik şube müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı.

10.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:57
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de trafik şube müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile yolcu taşımasına karar verilmişti. Taksiler için tek- çift plaka uygulaması getirilirken, vatandaşlara ise toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kadıköy 'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan önlemlere ilişkin otobüs, minibüs ve taksilerde kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekipler otobüs ve minibüslere binerek yolcularım maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Otobüs şoförü Nihat Yalçın "Sosyal mesafe kurallarına uyuyor yolcular. Aracımda dezenfekte de var yolcuların kullanması için. İnşallah bu sıkıntıları en kısa zamandan atlatacağız" dedi. İbrahim Akça isimli yolcu ise  "Sosyal mesafe kuralına uyuluyor, inşallah da böyle devam eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Güncel
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