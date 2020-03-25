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Kadıköy'de toplu ulaşımda "Yüzde 50"denetimi

KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Kadıköy'de toplu ulaşımda
KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Durdurulan minibüs ve otobüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti. Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek "Kapasitenizin yarısı kadar yolcu almanız gerekir. Birer koltuk boş kalacak şekilde oturmaları lazım. Aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre aykırı davranmak) gereğince 392 TL. para cezası uygulanacaktır" şeklinde uyarıda bulundular. Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi. Otobüste bulunan bir yolcu "Önlemimi aldım. Bu işi atlatmak için fedakarlık yapmamız gerekiyor.İnşallah atlatıcaz" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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