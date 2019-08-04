Haberler» Güncel» Haber

Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

04.08.2019 09:37 Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Bostancı istikametine seyir halinde olan 34 FR 0428 plakalı C.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç aynı istikamette ilerleyen İ.K.'nın kullandığı 34 M 0523 plakalı minibüse çarptı, minibüs yoldan çıkıp kaldırıma çarparken, otomobil de ters dönerek durabildi. Kazada C.Y ağır yaralandı.
Bu sırada ters dönen otomobilden koparak çevreye savrulan parçalardan biri karşı yönde ilerleyen 34 M 0541 plakalı Z.B. idaresindeki minibüsün ön camına isabet etti. Minibüs sürücüsü gözünden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü de ayakta yapılan tedavinin ardında tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü.
Kaza sebebiyle bir süre aksayan caddedeki trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:05   Kurban pazarının "Paşa"sı 25 bin liraya satıldı
11:05   Bağcılar Belediyesinin hizmetleri bir 'tık' uzağınızda
11:05   4 madalyalı Avrupa Şampiyonu Benay'a özel kutlama
11:05   Adana'da yerli sığır üreticilerine eğitim
11:05   Uzmanlardan tele pazarlamada "oltalama" uyarısı
11:04   MASKELİ HIRSIZLAR SULTANGAZİ'DEKİ KONFEKSİYON ATÖLYESİNİ BÖYLE SOYDULAR
11:04   MASKELİ HIRSIZLAR SULTANGAZİ'DEKİ KONFEKSİYON ATÖLYESİNİ BÖYLE SOYDULAR