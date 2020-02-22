Haberler » Güncel » Kadıköy'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haber

Kadıköy'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

22.02.2020 06:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:11
'deki Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarptı.
Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile 34 AEK 554 plakalı otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kadıköy'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Caddebostan, Kadıköy, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  22 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
22.02.2020 06:35:21