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Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

- Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetimlerini sürdürüyor.

10.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:52
- Kadıköy 'de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı
İSTANBUL - Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile yolcu taşımasına karar verilmişti. Taksiler için tek- çift plaka uygulaması getirilirken, vatandaşlara ise toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti.
Alınan önlemler kapsamında Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında polis ekipleri, alınan önlemlere ilişkin otobüs, minibüs ve taksilerde kontrollerini yapmaya devam ediyor.
"Maske takmayanları almıyoruz"
Otobüs şoförü Yunus Kaya, "Maske takmayan vatandaşlarımızı araca almıyoruz, kendi sağlığımız için, hepimizin sağlığı için. 20 kişiden de yukarı yolcu almıyoruz" dedi.
Ferit Özer isimli minibüs şoförü ise, "Kurallara uyuyoruz. 7 yolcudan fazla yolcu almıyoruz. 65 yaş üzeri almıyoruz. Maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıyoruz. Mümkün olduğunca sağlığımıza dikkat ediyoruz" diye konuştu. Kadıköy’de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, Genel
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