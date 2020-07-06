KADIKÖY'DE TUHAFİYE DÜKKANINDA YANGIN

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKadıköy'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

06.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:02
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kadıköy'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın saat 09.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Çelik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kapalı tuhafiye dükkanında çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dükkanda hasar meydana geldi. Orada bulunan bir kişi, Burada oturuyordum, yangın çıktı. İtfaiyeyi aradık. Görevliye haber verdik. Dükkanı açtırdık. dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. KADIKÖY’DE TUHAFİYE DÜKKANINDA YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Güncel, Haber
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