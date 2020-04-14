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Kadıköy'de usta şefler ihtiyaç sahibi yaşlılar için yemek yapacak

Kadıköy Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için verdiği sıcak yemek hizmetine, Türkiye'nin usta aşçıları ve şefleri de destek verdi.

14.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:36
Kadıköy'de usta şefler ihtiyaç sahibi yaşlılar için yemek yapacak
Kadıköy Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için verdiği sıcak yemek hizmetine, Türkiye 'nin usta aşçıları ve şefleri de destek verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi mutfağında her gün farklı şef grupları, Kadıköylü yaşlılar için Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafından yapılan menüleri hazırlayacak.
İki öğün hazırlanan yemekler, gıda dağıtım kriterlerine uygun olarak ambalajlanıp belediyeye kayıtlı olan ve 4445522 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla belediyeye ulaşan ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmaları kısıtlandığı andan itibaren evlerine sıcak yemek servisi başlattıklarını aktararak, "Yaklaşık 20 gündür ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü Kadıköylülerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projeye 40 hane ile başladık, bugün bu sayı 800 haneye ulaştı. Yemekleri Kadıköy Belediyesinin 3 ayrı tesisinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak pişiriyoruz. Bugün şeflerimiz de bizimle dayanışma içerisindeler. Her gün farklı şefler yemeklerin pişirilmesinde bize katkı sağlayacaklar. Şeflerimiz ile birlikte yaptığımız yemekleri, Kadıköylülere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Türkiye, Kadıköy, Şef, Güncel
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