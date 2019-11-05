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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

KADIKÖY'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

05.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:00
KADIKÖY'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir evde, çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgileri üzerine polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. 26 Eylül'de evi takibe alan polis ekipleri evden çıkan Barış Yılmaz C.(41), Aydın Ş.(52) ve Hilal T.(22)?yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden birer gram uyuşturucu madde çıktı. Ekipler, daha sonra evde bulunan Ümit A.(46) ve İlknur K.(41)?yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da 61.83 gram bonzai, 50 gram oğulotu, 47 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Yılmaz C., Aydın Ş. ve Bilal T.?ye 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 27 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ümit A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İlknur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Eylül, Güncel

Kaynak: DHA


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