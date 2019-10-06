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Kadıköy'de vapurdan denize atladığı iddia edilen kadın kurtarıldı

KADIKÖY açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

06.10.2019 17:37Kadıköy'de vapurdan denize atladığı iddia edilen kadın kurtarıldı
KADIKÖY açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.15 sıralarında Moda açıklarındaki Adalar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki kadın, seyir halindeki vapurun üst katından denize atladı. Olayı fark eden yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı. Bota alınan genç kadın, vapura çıkarıldı. Bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi. Genç kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


- İstanbul

Adalar, Moda, Güncel

Kaynak: DHA

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