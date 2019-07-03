03.07.2019 17:00
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Kadıköy'de yangın

Kadıköy Fenerbahçe'de dört katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy Fenerbahçe'de dört katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre saat 15.30'da, Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak ile Münir Nurettin Selçuk Caddesi kesişiminde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. Kadıköy'de yangın
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İtfaiye, Kadıköy, Güncel

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