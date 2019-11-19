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Kadıköy'de yangın... evdeki yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayırİstanbul,(dha)Kadıköy'de 15 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:17
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayırİstanbul,(dha)
'de 15 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. ekipleri yanan daireye girerek mahsur kalan vatandaşı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan yaşlı kadın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada yaşayan bir vatandaş 'Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış ' diye konmuştu.
İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kadıköy'de yangın... evdeki yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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