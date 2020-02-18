Haberler » Güncel » Kadıköy'de yangın paniğe yol açtı - Haber

Kadıköy'de yangın paniğe yol açtı

KADIKÖY'de 4 katlı binanın 2 katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

18.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:58Kadıköy'de yangın paniğe yol açtı
KADIKÖY'de 4 katlı binanın 2 katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 1 kişi kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Caferağa Mahallesi Kadife sokakta meydan ageldi. 4 katlı binanın 2 katından çıkan alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerin olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Üsküdar ve Erenköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dairede yaşayan 1 kişi, vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki bir kişi, kedisiyle çıkarak binadan uzaklaştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Görgü tanığı "Bir kişi içerdeydi. Dışarı çıkmasına yardım ettim. Dumanı görünce itfaiyeye aradık" diye konuştu.Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:22:01