Kadıköy'de yangında ölen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

KADIKÖY'de yangında hayatını kaybeden Ülker Çehreli (74) ve Behzat Barbaros Çehreli (75) çiftinin cenazeleri yakınları tarafından AdliTıp Kurumu'ndan alındı.

Kozyatağı Mahallesi Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında çıkan dün çıkan yangında Ülker Çehreli (74) ve eşi Behzat Barbaros Çehreli (75) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Bir görgü tanığı, Behzat Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiğini ve çıkamadığını söylemişti.

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Behzat Barbaros Çehreli'nin kardeşi Mehmet Rasim Çehreli de "Biz zaten kendilerine uğrayacaktık, eve geldik kapının önünde baktık itfaiye ve polis var. Bir de baktık ki abimlerin katı yanıyor. Önce bize söylemediler. Sadece yeğenimi hastaneye götürdüler. Abim yangın sırasında karısını kurtarmak için tekrar içeri girmiş. Yengem kiloluydu, çıkamadılar" dedi

Cenazeler yarın öğlen vakti Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Topkapı'da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

- İstanbul