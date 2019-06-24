24.06.2019 12:20
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KADIKÖY'DE YANGINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

KADIKÖY

KADIKÖY'de yangında hayatını kaybeden Ülker Çehreli (74) ve Behzat Barbaros Çehreli (75) çiftinin cenazeleri yakınları tarafından AdliTıp Kurumu'ndan alındı.

KADIKÖY'de  yangında hayatını kaybeden Ülker Çehreli (74)  ve Behzat Barbaros Çehreli (75) çiftinin cenazeleri yakınları tarafından AdliTıp Kurumu'ndan alındı.
Kozyatağı Mahallesi Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında çıkan dün çıkan yangında  Ülker Çehreli (74) ve eşi Behzat Barbaros Çehreli (75) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu.  Bir görgü tanığı, Behzat Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiğini ve çıkamadığını söylemişti.
Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Behzat Barbaros Çehreli'nin kardeşi Mehmet Rasim Çehreli de  "Biz zaten kendilerine uğrayacaktık, eve geldik kapının önünde baktık itfaiye ve polis var. Bir de baktık ki abimlerin katı yanıyor. Önce bize söylemediler. Sadece yeğenimi hastaneye götürdüler. Abim yangın sırasında karısını kurtarmak için tekrar içeri girmiş. Yengem kiloluydu, çıkamadılar"  dedi
Cenazeler yarın öğle vakti Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Topkapı'da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:
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-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Cenazelerin çıkışı
-Behzat Çehreli kardeşi Mehmet Rasim Çehreli röp
-Genel ve Detaylar



- İstanbul
Kaynak: DHA
Bayer , Adli Tıp Kurumu , Güncel

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