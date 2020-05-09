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KADIKÖY'DE YARALANAN İKİNCİ İTFAİYE GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kadıköy'de yangın tatbikatında metrelerce uzunluktakş merdivenin kırılması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören ikinci itfaiye görevlisi Mehmet Ali İnal da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

09.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:59
Kadıköy'de yangın tatbikatında metrelerce uzunluktakş merdivenin kırılması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören ikinci itfaiye görevlisi Mehmet Ali İnal da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla itfaiye eri Emircan Çolak ile Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Sağlık ekipleri ve meslektaşları tarafından bulundukları yerden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan iki itfaiye erinden Emircan Çolak, gündüz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Akşam saatlerinde ise tedavi görmekte olan ikinci itfaiye görevlisinden de acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Mehmet Ali İnal da hayatını kaybetti.
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KADIKÖY’DE YARALANAN İKİNCİ İTFAİYE GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, İtfaiye, Güncel, Haber

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