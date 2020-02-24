Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, mikser sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00'de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Mustafa Yiğit'e, Mehmet Saygın yönetimindeki 34 KM 6186 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında yanında bulunan eşi fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ikinci ambulansla Mustafa Yiğit'in eşi de hastaneye götürüldü. Olayın görgü tanığı, "Amca karşıdan karşıya geçiyordu. Beton mikseri amcayı altına aldı. Ambulans falan çağırdılar. Aldılar amcayı götürdüler. Amcanın bacakları kötü durumdaydı, ne olduğu belli değil." dedi. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Şair Arşi Cadde'si bir süre trafiğe kapandı. Mikserin kenarı çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.