Kadıköy'de yeni normale uygun sabah sporları başladı

Kadıköy Belediyesi'nin her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği ve korona virüs pandemisi dolayısıyla ertelediği sabah sporları yeni normale uygun koşullarda başladı.

Kadıköy'de yeni normale uygun sabah sporları başladı
01.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:52
Kadıköy Belediyesi'nin her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği ve korona virüs pandemisi dolayısıyla ertelediği sabah sporları yeni normale uygun koşullarda başladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu yıl da Kadıköy'ün çeşitli parklarında "Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy" sloganıyla başlattığı sabah sporları 'yeni normalde sabah sporu uygulama esaslarına' uygun olarak başladı. Spora sağlık beyanıyla katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun, mesafe çemberi veya antrenman halkaları içinde, uzman antrenörler eşliğinde sabah sporlarını yapıyor. Aktivite sabah 07.30 ve 08: 15 saatlerinde olmak üzere iki seans olarak gerçekleşiyor.

Kadıköy'de sabah sporları Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Kalamış Atatürk Parkı, Koşuyolu Parkı, Milli Hakimiyet Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; Caddebostan sahil alanında ise hafta içi her gün yapılıyor. Katılımcılar 30'ar dakikalık 2 seansta profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor. Kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlar ise programda yer almıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Sabah, Güncel, Haber
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