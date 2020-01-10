Haberler » Güncel » Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı - Haber

Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı

Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

10.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:07
'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kadıköy'de Mahallesi'nde meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına da yansımıştı. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşmış ve kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulunmuştu. Olay hakkında soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekipleri, 68 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini kameralardan tespit etti. Şüpheli dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe'de Özbey Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadıköy Aile ve Kadın Koruma Birimi ekiplerince yakalanan şüpheli Fatih K., taciz edildiği iddia edilen S.Y. tarafından da teşhis edildi. Gözaltına alınan şüpheli Fatih K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı

Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:47  Toroslar'da kar Mersin'de bahar - Haber
15:46  ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA HAREKETLİLİĞİ - Haber
15:46  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti - Haber
15:46  Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber
15:46  Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:48:35