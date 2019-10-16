Haberler » Güncel » Kadıköy'deki cinayet

Kadıköy'deki cinayet

Kadıköy'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

16.10.2019 12:37Kadıköy'deki cinayet
Kadıköy'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki bir evde üç gün önce Uğur G. (45), tartıştığı Orkun A. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İhbar üzerine olay yerine giden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde duran ve suçu itiraf eden Orkun A'yı gözaltına alarak, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Polis ekipleri, olay yerindeki Uğur G'nin eşi Serpil Ç.G'yi de gözaltına aldı.
Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Uğur G'nin, olay günü akşam saatlerinde eşi ile Orkun A'nın evine gittiğini, cinayetin ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiğini belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Ç.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Orkun A. ise tutuklandı.

Erenköy, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:00 Turgutlu'da yavru ebabil bulundu
14:00 Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
14:00 Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası
13:55 Öğrencilerden 'Barış Pınarı' kahramanlarına anlamlı klip
13:54 İş dünyası, Kuzeyşehir'e hayran kaldı
13:59 (Havadan görüntülerle) - ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN
13:59 "4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi" başladı
16.10.2019 14:01:52